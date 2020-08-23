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Bakan Kasapoğlu: Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz
[Fotoğraf: AA]
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanacağını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Bayramı'nın kutlanmayacağı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz. Zafer Haftamızı her yıl olduğu gibi aynı coşku, aynı heyecan ve gururla; gençlerimizle birlikte yine Dumlupınar'da kutlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 23, 2020
Zafer haftamızı her yıl olduğu gibi aynı coşku, aynı heyecan ve gururla; gençlerimizle birlikte yine Dumlupınar’da kutlayacağız!
#30AgustosZaferBayrami pic.twitter.com/p7PAfRlxv2
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