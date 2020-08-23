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Navtex 27 Ağustos'a kadar uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürüten Oruç Reis gemisinin görevi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis gemisinin Navtex süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis gemisinin Navtex süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/JYwqWKzRqu pic.twitter.com/8Qbx4xksuQ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2020
Etiketler: sismik araştırma Oruç Reis gemisi Navtex doğu akdenizSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 20:08
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