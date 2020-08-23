Giresun'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinde ölü sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgede çalışmaları yakından takip ediyor.

3 bakan bölgeden gazetecilere açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: 11 vatandaşımız kayıp

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, 11 vatandaşın kayıp olduğunu bildirdi. "Bölgede kurtarılanların sayısı ise 153'e yükseldi. Cumhurbaşkanımızın talimatı net, bu yaraları birlikte saracağız. 118 köy yolu kapalıydı 20'si açıldı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi. Tüm bakanlıklardan 944 personel burada çalışıyor." dedi.

Bakan Kurum: 2 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz

Bakan Kurum, "Şu an fiilen sahada 45 ekibimiz var. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede yapmış olduğumuz 378 binanın hasar tespitinde Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı; Dereli'de 3 yıkık, 152 az hasarlı; Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespiti yaptık şu ana kadar. Dere güzergahı üzerindeki 20 adet binayı boşaltıyoruz. Doğankent'te de heyelan riski altında olan 11 binanın boşaltım işlemini yapıyoruz. 2 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz. Bölgede konut inşasına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasar beklediğimizden daha az

Bakan Pakdemirli, "Çiftçimizin fındıkla ilgili kayıpları konuları konuşuldu. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Tarımsal hasar beklediğimizden daha az. Meteorolojik uyarılara mutlaka dikkat edilmeli. Kendimizi korumamız gerekiyor. Trabzon, Rize ve Artvin'de de çok kuvvetli ve yer yer kuvvetli yağış bekliyoruz. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Giresun özelinde çok önemli bir yağışımız olmayacak gibi gözüküyor. Bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik. " diye konuştu.

Bakan Pakdemirli selin çıkış noktasını da açıkladı:

"Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki burada. Bir ilçe merkezini, komple baştan aşağı çarşı merkezini etkileyecek hatta bunun kotunu 2-3 metre yükseltecek bir durumla karşı karşıya kaldık burada."