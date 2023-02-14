Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabine bugün AFAD merkez binasında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı:
"Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. pic.twitter.com/KLjdj668Uk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2023
Etiketler: AFAD Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Deprem
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