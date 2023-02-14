Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 00:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeleri hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuyarak Ayşe Betül ismini verdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti.
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Erdoğan, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okudu ve Ayşe Betül ismini verdi.
Erdoğan, yaklaşık 1,5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.
Etiketler: Deprem Recep Tayyip Erdoğan
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