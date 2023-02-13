Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 bini aşkın yabancı arama kurtarma ekibi sahada
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.
Paylaşımda, 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.
Sahada 9 bin 247 yabancı personelin bulunduğu vurgulanan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 5, gelecek yabancı personel sayısının ise 860 olduğu aktarıldı.
Etiketler: Deprem Dışişleri Bakanlığı
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