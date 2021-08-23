Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" ile tahliye edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Afganistan'ın başkenti Kabil'den Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.
Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.
Etiketler: Afganistan
Son Haberler
- 07:01
- 03:38
- 02:25
- 02:02
- 01:57
Sıradaki Haber
Annelerin evlat nöbeti gece de sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz