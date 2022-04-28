Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 7 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 2 Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı olmak üzere 9 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 28 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılacak.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jsga.edu.tr" internet adresinde yayımlanacak ilan metninde yer alacak.