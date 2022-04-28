Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 02:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
81 ilde 3 bin 250 bekçi alınacak: Başvuru tarihi açıklandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
EGM 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Adaylar 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvuru yapabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.
EGM Polis Akademisi Başkanlığından yayınlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.
Kararda, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.pa.edu.tr'den ilan edileceği, farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Etiketler: Memur Alımı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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