Sarp kayalıklarda, karla kaplı arazide, daima vatan nöbetinde...

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 180'inci yıl dönümümüne özel klip hazırladı.

Klip, "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 180 yıldır milletimizin emrindeyiz." sözleri ve jandarmanın zorlu görevlerinin yer aldığı görüntülerle Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşıldı.

Videoda, jandarmanın sorumluluk bilincinin her geçen gün arttığı vurgulanıyor.

Çok sayıda beğeni alan klip, takipçiler tarafından da paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber