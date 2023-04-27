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Gündem
AA 27.04.2023 03:02

Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na 500 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli) sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs'ta yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.

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