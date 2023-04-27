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Gündem
TRT Haber 27.04.2023 01:11

Akkuyu için tarihi gün: İlk nükleer yakıt bugün tesise ulaştırılacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için bugün tarihi gün. Enerji üretiminde kullanılacak 'taze nükleer yakıt' tesise getirilecek. Böylece Akkuyu, nükleer santral statüsüne kavuşacak. Ardından üretim için test aşamasına geçilecek.

Akkuyu için tarihi gün: İlk nükleer yakıt bugün tesise ulaştırılacak

Kritik bir viraj daha aşılıyor. Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bugün büyük gün. Santral, nükleer yakıta kavuşacak.

Gözler santralin devreye alınmasının işareti olan taze yakıtın getirilme töreninde olacak.

Mersin'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferans ile katılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yakıt çubukları 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.

Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.

Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
Türkiye'nin en büyük yatırımı: Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor

Akkuyu'da NGS inşaatı 2018 yılında başladı

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.

Çalışmaların inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ettiği projede, çoğunluğu Türk çalışanlardan oluşan binlerce kişi görev alıyor. İnşaat sahasında çalışan kişi sayısı en yoğun dönemde 30 bini buldu. Bugüne kadar 140 bin ton inşaat demirinin kullanıldığı ve 1,3 milyon metreküp betonun döküldüğü santralin yapımında 1300'den fazla iş makinesi görev yapıyor.

Akkuyu için hummalı bir çalışma yürütüldü. Tesisin ilk reaktörünün devreye alınması için bütün hazırlıklar tamamlandı.

Grafik: Nursel Cobuloğlu[ Grafik: Nursel Cobuloğlu]

'Akkuyu' dışa bağımlılığı azaltacak

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

Akkuyu NGS'nin işletme ömrü 80 yıla uzatılabiliyor

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor. Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen santralin işletme döneminde, 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

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