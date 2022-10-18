Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
2013 yılı JANA soruşturması kapsamında FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından sabah erken saatlerde operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Ankara FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya’da yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz