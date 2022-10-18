Etiyopya'nın Tigray bölgesinde, 2020 Kasım ayında başlayan ve yeniden tırmanan çatışmalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Afrika Birliği'nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.