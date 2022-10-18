Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çataklı beraberinde Vali Nurtaç Arslan ile şehit işçi Mehmet Bulut'un Ahatlar köyündeki ailesini ziyaret etti.

Burada aile ile görüşen Çataklı, taziyelerini iletti. Daha sonra şehit işçi Yusuf Özerkan'ın Karainler köyündeki ikametine geçen Çataklı, aileye başsağlığı dileklerini bildirdi.

Ziyaretlerde şehit madenciler için dua edildi.

Çataklı'ya, Vali Arslan'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan da eşlik etti.