Haber Giriş: Kaynak: AA
İzolasyonu ihlal edenlere para cezası uygulanacak
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.
Genelgeye göre, Covid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak.
Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.
İdari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak
Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:07
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