İzmir'den ilk sonuçlar

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. YSK'nın yasağı saat 18.30 itibarıyla tamamlandı.

İşte gelen ilk verilere göre İzmir'den seçim sonuçları. [Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın] [Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Kent genelinde milletvekili genel seçimleri

İl genelinde sandıkların yüzde 0,42'si açıldı.

Cumhur İttifakı yüzde 47,73 oy aldı

Millet İttifakı yüzde 39,77 oy aldı

Ata İttifakı yüzde 1,55 oy aldı

Emek Ve Özgürlük İttifakı yüzde 3,84 oy aldı

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,26 oy aldı

Kent genelinde cumhurbaşkanlığı genel seçimi

İl genelinde sandıkların yüzde 8,76'sı açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,98 oy aldı.

Muharrem İnce yüzde 0,54 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60,62 oy aldı.

Sinan Oğan yüzde 4,87 oy aldı.