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TRT Haber 14.05.2023 18:28

Açılan sandık yüzde 95'i geçti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oylar sayılmaya başlandı. Sandıkların yüzde 95,45'i açıldı.

Açılan sandık yüzde 95'i geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. 

Yener, değişik kanallardan basın mensuplarına veri gelişi olduğunu ancak tüm kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarını açıklamasını beklenmesini duyurdu. 

Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının kaldırılmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı.

Saat 01.18 itibarıyla:

Cumhurbaşkanlığı seçimi: Açılan sandık (%95,45)

Recep Tayyip Erdoğan: %49,50

Kemal Kılıçdaroğlu: %44,79

Sinan Oğan: %5,27

Muharrem İnce: %0,44

Milletvekili seçimi: Açılan sandık (%96,90)

Cumhur İttifakı: %49,62

Millet İttifakı: %35,00

Emek ve Özgürlük İttifakı: %10,21

Ata İttifakı: %2,27

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,27

Detaylı sonuçlar:

Açılan sandık yüzde 95'i geçti

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