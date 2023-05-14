İzmir'de seçim sonuçları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri Türkiye genelinde dün saat 08.00'de başladı ve saat 17.00'de sona erdi. İşte saat 05.40 itibarıyla İzmir'in kesin olmayan seçim sonuçları. [Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın] [Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Milletvekili genel seçimi

İl genelinde sandıkların tamamı açıldı.

Cumhur İttifakı yüzde 31,11 oy aldı

Millet İttifakı yüzde 53,12 oy aldı

Ata İttifakı yüzde 2,64 oy aldı

Emek Ve Özgürlük İttifakı yüzde 10,25 oy aldı

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,44 oy aldı

Cumhurbaşkanlığı genel seçimi

İl genelinde sandıkların tamamı açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,48 oy aldı.

Muharrem İnce yüzde 0,48 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 63,29 oy aldı.

Sinan Oğan yüzde 4,76 oy aldı.