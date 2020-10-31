Deprem bölgesinde bulunan bakanlar İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde katıldıkları basın toplantısında depremle ilgili son bilgileri paylaştılar.

[Fotoğraf: AA]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 804 kişinin yaralandığını ve deprem anından şu ana kadar 100 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlara eşya ve kira yardımı yapılacak

Bakan Kurum, "TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı. Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]