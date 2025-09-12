Açık 22.5ºC Ankara
TRT Haber 12.09.2025 21:16

İzmir'de 2 polisimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili 7 tutuklama

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu polis merkezi saldırısının faili ve babasının da aralarında olduğu 7 şüpheli mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 2 polisimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili 7 tutuklama

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı.

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve bir vatandaş yaralandı.

Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.

Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ile bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan ve babası tutuklandı

Yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan E.B.'nin annesi, babası ve 8 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Saldırıda yaralanan E.B. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B. hakkında; "Terör amaçlı, kamu görevlisini kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" gibi 12 ayrı suçtan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diğer şüpheliler M.A., K.N., C.T.T., F.S.A., M.A. ve B.Y. ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarıldı. T.Y. ve F.Ç. adlı iki şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol uygulanması talep edildi. Mahkemece saldırgan E.B. ile babası N.B. tutuklanırken, anne A.B. ve diğer 8 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

İzmir Polis Şehit
