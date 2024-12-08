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Gündem
AA 08.12.2024 10:42

İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı, 25 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, kayıp 5 kişinin de arandığı öğrenildi.

İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
[AA (Arşiv)]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun su alması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan, 5 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu da sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İzmir Sahil Güvenlik
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