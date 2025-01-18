Az Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.01.2025 18:42

Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi. Listeye 29 yeni ürün eklendi. İşte detaylar...

Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilikleri belirleyip ifşa etmeye devam ediyor.

Denetimler sonucu taklit ve tağşiş yapılan ürün listesi güncellendi.

Listeye 29 yeni ürün eklendi.

Izgara köfteye kanatlı et, Kayseri mantısına sakatat kattılar

Kayseri mantısına sakatat kattılar

Yapılan denetimlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

Et ürünlerinde kanatlı eti, pul biberde gıda boyası, kekikte yabancı madde belirlendi.

Listede; soğuk sıkım zeytin yağının içinde daha düşük kaliteli zeytin yağı karışımı tespiti de yer aldı.

Denetimler sonucu listede insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürün saysı 185'e, taklit-tağşiş yapılmış ürün sayısı 909'a çıktı.

Listeye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Listeye ulaşmak için tıklayınız

ETİKETLER
Alo 174 Gıda Hattı Gıda Kayseri Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'nda yol katedemeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:23
Ege Denizi'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
18:30
Bakan Tunç: Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'nda yol katedemeyiz
18:03
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları belli oldu
17:59
Bakan Bayraktar: 3 milyon haneye doğal gazı Karadeniz'den veriyoruz
17:52
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütü öyle ya da böyle bertaraf edilecek
Bağımsızlık Bildirgesi'nin baskısı açık artırmaya çıkıyor
Bağımsızlık Bildirgesi'nin baskısı açık artırmaya çıkıyor
FOTO FOKUS
Haliç'te seyir halindeki iki tekne çarpıştı
Haliç'te seyir halindeki iki tekne çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ