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Gündem
İHA 01.06.2023 14:21

İyi Partili Paçacı'dan ittifak mesajı: Şu anda gündemde iş birliği yapılacak konu yok

İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın geleceği konusunda, "Şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir" dedi.

İyi Partili Paçacı'dan ittifak mesajı: Şu anda gündemde iş birliği yapılacak konu yok

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da Meclis'te kaydını yaptırdı. Paçacı, yeni dönemde Meclis'in daha aktif çalışmasını temenni ettiğini söyledi.

Paçacı, Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili soru üzerine, "Sığınmacılar Türkiye'nin çok önemli bir problemi haline geldi ve bugünkü nüfusa bakarsak önümüzdeki dönem itibarıyla Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelebilirler, zaten ekonomik sorun olarak ortada. Dolayısıyla Türkiye, kısa süre içerisinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Ancak bunu yaparken de ilgili ülkelerle konuşup, ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda bir çözümle yurtlarına göndermek en doğrusu olacaktır" dedi.

Paçacı, İyi Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya şu şekilde yanıt verdi:

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre."

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