3 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor...

PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ailesi evlat nöbetindeydi

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.

MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadesine yer verildi.