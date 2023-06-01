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Gündem
TRT Haber 01.06.2023 12:44

3 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

3 PKK'lı terörist teslim oldu
[Temsili Fotoğraf: AA]

Terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor...

PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ailesi evlat nöbetindeydi

Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.  

MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadesine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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