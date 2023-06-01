TBMM'de 600 milletvekilinin 335'i ilk kez seçildi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçiminin ardından Meclis büyük oranda yenilendi.

28. Dönem'de 600 milletvekilinin 335'i ilk kez seçildi. 27'inci dönem öncesi milletvekilliği yapmış 46 kişi de yeniden Meclise girdi.

Parti İlk kez seçilen milletvekili sayısı AK Parti 148 CHP 90 Yeşil Sol Parti 47 İyi Parti 27 MHP 18 Yeniden Refah Partisi 4 Türkiye İşçi Partisi 1

İlk kez seçilenlerden 148'i AK Parti, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti, 27'si İyi Parti, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisinden parlamentoya girmeye hak kazandı.

27'inci dönemden 219 milletvekili de yeniden milletvekili olarak seçildi.

5 parti grup kurabiliyor

Parti temsilinde bu dönem rekor kırıldı. 16 siyasi partinin temsil edileceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez 10 siyasi partinin lideri milletvekilliği yapacak. Meclis'te grup kurabilmek için en az 20 milletvekiline sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle şu an için AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Yeşil Sol Parti grup kurabiliyor.

600 milletvekilinin 121'ini kadınlar oluşturacak

28. Dönemde kadın milletvekili temsilinde de bir ilk yaşanacak. Kadın vekil sayısı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkacak. 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar oluşturacak. Böylece kadın temsil oranı yüzde 17'den 20'ye yükselecek.

En genç vekil AK Parti'de

Bu dönemin en genç vekili 24 yaşında AK Parti listelerinden meclise giren Zehranur Aydemir oldu. 30 yaş altında 5 milletvekili olacak, Bunların 4'ü AK Parti sıralarında oturacak.

Yeni mecliste Cumhur ittifakının 323 milletvekili bulunacak. AK Parti 268, MHP 50, Yeniden Refah ise 5 milletvekili mecliste temsil edilecek