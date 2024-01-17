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TRT Haber 17.01.2024 12:01

İyi Parti'den CHP'ye: Terörle mücadeleden yana mısınız, değil misiniz?

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te terör bildirisine imza atmayan CHP'yi eleştirerek, "Terörle mücadeleden yana mısınız yoksa değil misiniz?" diye sordu.

İyi Parti'den CHP'ye: Terörle mücadeleden yana mısınız, değil misiniz?

Meclis Genel Kurulu'nda terörü kınayan başkanlık tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te daha önce teröre karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirdi.

Dervişoğlu, "Türk milletinin hep birlikte bir millet olma şuurunun gazi Meclisimiz eliyle tüm dünyaya duyurulması gerekmektedir. 'İmza atmak, şehit vermemizi engellemiyor.' diyenler Türk milletinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini küçümseyenlerdir." dedi.

CHP'ye "Terörle mücadeleden yana mısınız" sorusunu yönelten Dervişoğlu, "Elbette irade beyanı her şey değildir ama her şeyin başlangıcı da bir irade beyanıdır. Açıkça söyleyin, her türlü siyasi beklentiyi ve taassuplarınızı aşarak terörle mücadeleden yana mısınız yoksa değil misiniz? Bunu, bu büyük millete açıklayın." diye konuştu.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"İyi Parti sırtını PKK'ya yaslayanlarla ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf bir şekilde ortak hareket edenlerle, PKK'yı bir terör örgütü olarak görmeyen sözde siyasi yapılara meşruiyet kazandırmaya çalışanlarla aynı safta durmayacaktır"

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