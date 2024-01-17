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Gündem
AA 17.01.2024 11:24

AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri

Seçimde belediye ve il genel meclisi üyeliği için aday kriterlerini belirleyen AK Parti, özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendislerini adaylar arasında gösterecek.

AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlık kapsamında belediye ve il genel meclisi üyeliği için devam eden aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'ta sona erecek.

Alınan bilgiye göre, bu süreçte bir yandan başvuruları kabul eden AK Parti, bir yandan da meclis üyelikleri için adayların belirlenmesi sürecinde uygulanacak kriterleri çalıştı.

Belirlenen kriterlerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldı.

İnşaat, çevre ve jeoloji mühendisi olacak

Buna göre parti, meclis üyeliklerinde bazı mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına özen gösterecek. Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

Özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunacak.

Üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına da özen gösterilecek.

Meclis üyelikleri için başvuru süresinin bitmesinin ardından her büyükşehir, il ve ilçede üye belirleme komisyonları oluşturulacak.

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