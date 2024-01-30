İyi Parti'den CHP'ye afiş tepkisi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim afişlerimiz astırılmadı

İyi Parti ve CHP arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Eski ittifak ortakları bir kez daha karşı karşıya geldi.

İyi Parti'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, CHP'ye tepki gösterildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de İyi Parti'nin seçim afişlerinin reklam panolarına asılmasının engellendiği belirtildi.

Paylaşımdaki "Afişleri asması için anlaştığımız şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış" ifadeleri dikkati çekti.

"Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış"

Yapılan açıklamada, İyi Parti'nin CHP ile ittifak yapmayarak 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararına atıfta bulunuldu.

"Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış, nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış" ifadeleri kullanıldı.

"Elinizden geleni ardınıza koymayın"

İyi Parti'den yapılan açıklamada kendilerine uygulanan sansüre direnecekleri vurgulandı.

"Elinizden geleni ardınıza koymayınız" sözleriyle CHP'ye meydan okundu.

Paylaşıma, başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere İyi Partili yöneticilerden de destek mesajları geldi.

İyi Parti'nin yarın Meclis'te yapılacak grup toplantısında Meral Akşener kürsüde olacak. Akşener'in konuşmasında konuyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.