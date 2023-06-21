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TRT Haber 21.06.2023 16:00

İyi Parti'de kurultay hazırlığı

İyi Parti'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 3'üncü olağan kurultayın hazırlıkları devam ediyor. Genel Başkan Meral Akşener, partisinin yeni yol haritasını kurultayda açıklayacak.

İyi Parti'de kurultay hazırlığı
[Fotograf: AA]

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3'üncü olağan kurultayda hem seçime hem de partisine yönelik detaylı bir değerlendirme yapması planlanıyor. Kurultayda, "İyi Parti yoluna yalnız mı devam edecek?" sorusunun da yanıt bulması bekleniyor.

İyi Parti'nin çözümü 3. yol mu?

Kulislerde Akşener'in, İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan kesin olarak ayrıldığını açıklayacağı öne sürülüyor. Partinin bu olası ayrılığı, ittifak dışında '3'üncü Yol' vurgusuyla yapması bekleniyor.

İyi Parti içindeki muhaliflerin kurduğu 'Ortak Akıl Platformu', kurultayda Akşener'in karşısına bir aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Ancak platform, partinin kuruluş değerlerine dönmesi yönündeki taleplerini vurguluyor.

"Kurultaya gitmeyeceğim"

İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, platform adına paylaşımda bulundu. Kurultaya gitmeyeceğini, gitse de boş oy kullanacağını dile getirdi. Baykal, "Kurultay, Kurban Bayramı tatili öncesi yangından mal kaçırır gibi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kurultayda partinin yönetim kadrosunun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor. Ancak, İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır gibi bazı isimlerin yeniden A Takımında yer alabileceği belirtiliyor. Bu değişimle, İyi Parti'nin kuruluş politikasına geri döneceği değerlendiriliyor. 

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