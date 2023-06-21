Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna’daki durum, ülkemizin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya’daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra’da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.https://t.co/HFmxZzmeZt pic.twitter.com/DSq63dCE0v— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2023