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İyi Parti'de il başkanları ve il yönetimlerinin istifası istendi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bütün İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi.

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İyi Partide il başkanları ve il yönetimlerinin istifası istendi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarını hızlandırmak için bütün İyi Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi.

Talimat, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından gönderildi.

Talimatta, " Bugüne kadar büyük özveriyle görev yapan teşkilatlarımızda 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olmuş ve netice itibariyle taşra teşkilatlarımızda yerel seçimler öncesi ivedi olarak bir revizyon yapılması elzem hale gelmiştir" denildi. 

Kaynak: TRT Haber

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