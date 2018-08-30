30 Ağustos'un 96. yıl dönümünde kortej yürüyüşü düzenlendi

Havada SOLOTÜRK, yerde kahraman Mehmetçik... 30 Ağustos Zafer Bayramı Başkent'te büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyük zaferin 96. yıl dönümünde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma'dan yüzlerce asker

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden çıktı. TBMM önünde başlayan yürüyüşe muharip ve iç güvenlik gazileri ile 15 Temmuz gazileri de katıldı.

Kortejin önünde dev Türk Bayrağı, arkasında Atatürk'ün büyük boy posteri açıldı.

Tarihi bölük de yürüyüşte

Geçitte Çanakkale, Kurtuluş, Kore savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen tarihi bölük de yer aldı.

Korteji izlemeye gelen genç yaşlı binlerce kişi de Ankara sokaklarını kırmızı beyaza bürüdü.

4 kilometrelik yol boyunca devam eden yürüyüş, Ulus'ta Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Birinci Meclis'te sona erdi.

SOLOTÜRK nefes kesti

Gölbaşı'nda ise SOLOTÜRK heyecanı yaşandı. Mogan Gölü üzerinde gerçekleşen gösteri uçuşu da yüzlerce kişi tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Kaynak: TRT Haber