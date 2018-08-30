Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet adresinden yayımlanan mesajda Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Altun'un mesajı şöyle:

"Bağımsızlığı, birliği, beraberliği söz konusu olduğunda her türlü saldırıya karşı tek vücut olan, Kurtuluş Savaş’ının en çetin günlerinde topyekun dayanışma ruhuyla ayağa kalkarak şanlı mazisinin üzerine yepyeni bir ati inşa eden aziz milletimizin; muhasaranın, işgalin hiçbir çeşidine boyun eğmeyeceğinin, istikbal ve istiklal mücadelesinin en önemli sembollerinden biridir 30 Ağustos.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferin kahramanları olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!"

Kaynak: TRT Haber