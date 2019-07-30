İyi Parti 3-4 Ağustos'ta Olağanüstü kongreye gidiyor. Kongre öncesinde partide görev değişimi olacak.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin grup başkanvekilliği görevini İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na devredecek.

Ağıralioğlu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olacak

Yavuz Ağıralioğlu'na ise partide yeni bir görev verilecek. Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilecek.

Görev değişiminin kongrede kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın ardından iki isim yeni görevlerine başlayacak.

Yavuz Ağıralioğlu, zaman zaman HDP'li milletvekilleri ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Ağıralioğlu, "Dünyanın her yerinde terör ve terör övücülüğü suçtur. Parlamentolarda arzı endam edici cümleler kurmak suçtur. Her türlü fikir müzakere edilir ama terör övücülüğü yapılamaz." demişti.

Haftasonu yapılacak kongrede parti teşkilatının yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber