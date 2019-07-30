Asya Pasifik Bölgesi Yayın Birliği (ABU) Küresel Haber Forumu, TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda ABU'nun Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren forumdaki katılımcılara seslendi.

"Sosyal medya tehdit değil fırsat"

İbrahim Eren, ana akım medya üzerinde giderek artan sosyal medya etkisini değerlendirdi. Eren, yayıncı kuruluşların iyi bir kontrol mekanizmasıyla sosyal medyayı fırsata çevirebileceğine dikkat çekti.

"Biz TRT olarak bu haberlerin gerçekliğini araştırdıktan sonra haberleri izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Bu yüzden sosyal medyayı tehdit değil fırsat olarak görmeli ve oradaki katılımcıları kucaklayıcı geniş bir platform oluşturmalıyız. Bu kamu yayıncısı olarak bizlerin görevi diye düşünüyorum."

"Yalan habere karşı mücadele ediyoruz"

Eren, forumun ana teması olan "Gazetecilikte Güven ve Doğruluk" kavramına da vurgu yaptı:

"Maalesef dünyada gerçekten çok fazla şekilde artan sayıda yalan haber üretiliyor ve bunlar piyasaya sürülüyor. Biz de TRT olarak ve aynı zamanda ABU olarak da buna karşı mücadele ediyoruz. TRT olarak hiçbir zaman ne bir yalana alet oluyoruz, ne de bir yalan haber içinde oluyoruz."

"Dünyadaki kutuplaşma gazeteciliği de zorlaştırıyor"

Dünyada gazetecilik alanında da kutuplaşma yaşandığına dikkat çeken Eren, insan odaklı gazeteciliğin, yalan ve yanlış haberlere karşı önemli bir araç olduğuna işaret etti:

"Dünya, biz ve ötekiler diye kutuplara bölündü. Gazetecilik de aynı şekilde. Gazetecilik şu anda zor bir iş ancak yapmamız gereken ne pahasına olursa olsun doğruyu söylemek yalan söylememek. Biz insan olarak duygulardan düşüncelerden arındırılmış değiliz. Gazetecilik yapıyoruz ve gazetecilik de insanla olur."

TRT'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Küresel Haber Forumu'nda 35 ülkeden 120'den fazla katılımcı yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber