Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

Güvenli bölge masada

Toplantının ana gündeminde Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge yer alacak.

Fırat’ın doğusuna olası operasyon görüşülecek

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon için devam eden hazırlıklar da kurulda değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

S-400'lerin teslimat süreci ve F-35'ler konusu ele alınacak

MGK'da S-400'lerin teslimat süreci de gözden geçirilecek. ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarma planı toplantıda da ele alınacak.

Türk gemilerinin sondaj ve arama çalışmaları değerlendirilecek

Kurul'da Doğu Akdeniz’de Türk gemileri tarafından gerçekleştirilen sondaj ve arama çalışmaları da değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA