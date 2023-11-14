İyi Parti'de adaylık takvimi netleşti

İyi Parti'de 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçim hazırlıkları sürerken, aday adaylığı başvuruları için de takvim netleşti.

20 Kasım'da başlayacak aday adaylığı başvuru süreci, 22 Aralık'a kadar devam edecek. Büyükşehir ve ilçe belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclis üyesi aday adayları, öncelikle İyi Parti'nin internet sitesinden elektronik başvuru yapacak.

Başvuru formu ve istenen diğer belgeler, aday adayının seçim bölgesindeki il ya da ilçe başkanlığına teslim edilecek. Başvurular, aday adaylarına verilen 'alındı belgesi' ile tamamlanmış sayılacak.

Teşkilatlarda aktif yönetici olarak çalışan İyi Parti üyeleri, 1 Aralık'a kadar istifa edebilecek. Büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için 30 bin TL başvuru ücreti talep ediliyor.

İlçe belediyelerinde aday adayı olmak isteyenlerin başvuru ücretleri ise nüfus yoğunluğu dikkate alınarak kademeli şekilde belirlendi. İlçelerde 2 bin TL'den başlayan ücretler 10 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İyi Parti, yüzde 40 ve üzeri engellilerden, gazilerden ve deprem bölgesinden aday adaylığı başvurusu yapanlardan ücret almayacak.

Kadınlar ve 30 yaş altı gençler de başvuru ücretinin yüzde 50'sini ödeyecek.