Güzellik merkezinin kurşunlanması olayında Polat çiftinin tutuklanması istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat, soruşturma kapsamında ifadeleri alınması amacıyla tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, "silahlı saldırıya azmettirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Olayın geçmişi

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim'de gelen motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.