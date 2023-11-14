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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 14.11.2023 15:06

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda terörle mücadeleye ilişkin görüntülere de yer verildi.

 

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Terör Örgütü PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
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