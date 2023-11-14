Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda terörle mücadeleye ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7BF0i9YSyK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2023