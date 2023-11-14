Deniz Harp Okulu, 250 yıldır geleceğin "Barbaros"larını yetiştiriyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okul Komutanlığı, kuruluşunun 250'nci yıl dönümü münasebetiyle kapılarını basın mensuplarına açtı.

Tuzla yerleşkesinde düzenlenen basın turunda, geçmişten günümüze okulun eğitim faaliyetleri tanıtıldı.

Deniz Kurmay Albay Emin Yılmaz okulu tanıtan brifing verirken, DHO Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin eğitim ve yaşam alanları tanıtıldıktan sonra geminin kumanda edildiği köprü üstü, denizde haberleşme ve radar simülatörleri, daha sonra limanda kürek ve yat faaliyetleri gösterildi.

Öğrencilerin öğle yemeğinden sonra temel denizcilik eğitimleri izlendi.

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser'in komutasında verilen eğitimde öğrencilere gemi kumandası, taktik muhabere, iki gemi arasında malzeme nakli, posta çantası alma verme gibi temel eğitimler gösterildi.

Harp okulları ve üniversiteler arası spor müsabakalarına hazırlanıyorlar

DHO öğrencilerinin atış eğitimine ilişkin bilgi veren Öğretmen Üsteğmen Doğan Sezer, kara, deniz ve hava harp okulları müsabakalarına hazırlamak için öğrencilerin akşamları derslerden sonra ikişer, üçer saat antrenman yaptığını söyledi.

Öğrencilerin erkekler ve kadınlar olmak üzere tabanca ve tüfek dalında müsabakalara katıldıklarını belirten Sezer, 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenen Atatürk Kupasında birincilik, Türk Silahlı Kuvvetleri Atış Şampiyonasında da beşincilik elde ettiklerini anlattı.

Tenis takımı antrenörü Albay Özgür Akar da kız ve erkek öğrenci takımlarının antrenmanlarını kapalı ve açık kortta haftada üç gün yaptıklarını ifade ederek, "Takımımız harp okulları arası spor müsabakalarında üç sene üst üste şampiyon olmuştur. Ayrıca üniversiteler arasında müsabakalara katılmaktayız." dedi.

​​​​​​​DHO'da, "Araştırmacı, sorgulayıcı, değişim ve gelişime açık, devam eden ve gelişerek devam edecek olan MİLGEM'de (Milli Gemi Projesi) aktif rol alacak mühendislerini kanunlara ve amirlere mutlak itaat eden, doğru karar verme yeteneğine ve vazife bilincine sahip geleceğin Barbaros'larını yetiştirmek." şeklindeki misyonu doğrultusunda eğitimler sürüyor.

2016'da Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı

Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 18 Kasım 1773'te Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adı ile Kasımpaşa'da kurulan Deniz Harp Okulu, 1834'e kadar burada faaliyet gösterdi. Okul, aynı yıl Heybeliada'da Bahriye Kışlası'nda, dört yıl sonra yine Kasımpaşa'da, o tarihlerde Gazi Hasanpaşa Konağı olan ve mühendishane binası olarak hazırlanan yerde konuşlandı.

Heybeliada'ya 1851'de tekrar nakledilen okul, I. Dünya Savaşı sonuna kadar faaliyetlerini burada sürdürdü. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1928'de Deniz Harp Okulu ve Lisesi adını aldı. II. Dünya Savaşı esnasında 1941-1946 yıllarında Mersin'e taşınan okul, 1946'da tekrar Heybeliada'da faaliyete başladı. Tuzla'da bulunan bugünkü yerleşke ise 31 Ağustos 1985'te hizmete açıldı. 25 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile DHO, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı.

Mavi Vatanın savunması onlara emanet

Türk Deniz Kuvvetlerinin 250 yıldır ana subay kaynağı olan Deniz Harp Okulu'nda geleceğin bahriyelileri yetişiyor.

Türkiye Cumhuriyetinin deniz hak ve menfaatlerini korumak üzere öğrenimlerini tamamlayan 250'nci yıl mezunu 10'u kadın, 12'si yabancı ülke mensubu misafir personel olmak üzere 466 teğmen, 31 Ağustos'ta yapılan törenin ardından donanmadaki görevlerine başladı.

Teğmenler Mavi Vatanın savunması için donanmadaki yerlerini alırken, 318 genç bahriyeli Heybeliada yerleşkesinde intibak eğitimlerini başarıyla tamamladı ve 27 Eylül'de ant içip, meç kuşandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının nitelikli insan gücünü karşılamayı amaçlayan DHO'da, 13 dost ve müttefik ülkeden 96'sı misafir olmak üzere toplam 1685 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürüyor.

Ayrıca Kore Cumhuriyeti Deniz Harp Okulunda bir Türk öğrenci 2'nci sınıfta öğrenimine devam ederken, Türkiye'de de Kore Deniz Kuvvetleri adına bir 4'üncü sınıf öğrencisi öğrenimini sürdürüyor.

Hem deniz subayı hem mühendis olarak yetişiyorlar

DHO öğrencileri akademik program uyarınca 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıl süresince yoğun olarak uygulamalı denizcilik eğitimlerinin yanı sıra mühendislik eğitimi de alıyor. İngilizce dışında Rusça ve Çince eğitim de veriliyor.

Yüksek teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerini kullanan insan gücü ihtiyacının gerekliliği ile DHO öğrencileri hem deniz sınıfı subay hem de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen bir lisans diploması sahibi oluyor.

Okulda bilgisayar, elektrik-elekronik, endüstri, gemi inşa ve makine mühendislikleri olmak üzere 5 dalda lisans eğitimi ile Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda deniz subayı ve gemi adamı yeterliliklerini sağlayacak şekilde akademik ve uygulamalı askeri eğitimler veriliyor.

Akademik lisans eğitiminin idamesi kapsamında 2'si profesör, 5'i doçent, 61'i sivil olmak üzere toplam 129 öğretim elemanı görev yapıyor.

TÜBİTAK ve TEKNOFEST çalışmaları

Öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından oluşan akademik kadro tarafından bu sene 3 TÜBİTAK proje çalışmasına yürütücü olarak, diğer üniversitelere ait 6 TÜBİTAK ve 1 TENMAK projesine de paydaş olarak katılım sağlandı.

DHO ile Milli Denizaltı Dizayn Proje Ofisi arasında yapılan işbirliği kapsamında 5 öğretim üyesi, milli denizaltı kavramsal tasarım çalışmalarına aktif katkı katılıyor.

MSÜ Deniz Harp Okulu Makine Teknolojileri Kulübü öğrencileri, TEKNOFEST 2023'te Jet Motor Tasarımı kategorisinde 225 takım arasından MSÜ İki Mavi takımı ile 1'inci ve MSÜ Armada takımı ile 3'üncü oldu.

Makine Teknolojileri Kulübü öğrencileri ayrıca Amerikan Uzay ve Havacılık Enstitüsü 2023 Yılı Jet Motor Tasarım Yarışması'nda dünya çapında 1'inci oldu.

Eğitimler ve elde edilen başarılar

Öğrencilerin teorik gemicilik bilgilerini uygulamalarla pekiştirme amacıyla eğitim botlarından ve köprü üstü simülatöründen istifade ediliyor. Mesleki ders programına istinaden harp okulundan mezun olan bir öğrenci asgari 220 ders saatini bu simülatörde geçiriyor.

Akademik yıl içerisinde öğrenilen teorik bilgilerin uygulaması, öğrencileri göreve hazırlamak için eğitim botlarıyla ve yelkenli teknelerle yapılıyor. İleri denizcilik eğitimleri ve açık deniz eğitimlerinde teorik olarak işlenen konuların pekiştirilmesi, öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı limanlarına olan alışkanlıklarının arttırılması sağlanıyor.

Mezuniyeti öncesinde her öğrenci sertifikalı olarak yangın, yara savunma ve ilk yardım eğitimlerini tamamlıyor.

Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından okulda kurbağa adam temel kursu icra edilirken, her yıl ortalama 20 öğrenci kursu başarıyla bitirerek Kurbağa Adam Brövesi almaya hak kazanıyor.

Öğrenciler ilgi alanlarına göre satranç, sinema, tiyatro, müzik, deniz harp tarihi, gemi modelciliği, gemi teknolojileri, mekatronik ve robotik ile siber güvenlik sosyal kulüp çalışmalarına iştirak ediyor.

Akademik öğrenim gören öğrencilerin fiziksel açıdan da en iyi şekilde gelişmelerine dikkat ediliyor. Modern spor tesislerine sahip DHO'da kapalı-açık spor salonları, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları ile her türlü spor eğitimi, ihtisaslaşmış öğretim elemanlarınca veriliyor.

Yüzme, kürek ve yelken gibi deniz sporlarına ve her branşta takım çalışmalarına ağırlık verilen okulda, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarına da iştirak ediliyor.

Modern kayıkhane imkanları ve çeşitli sınıflarda 110 yelkenli tekne ve 80 kürekli tekneden oluşan filo sayesinde aynı anda 500 öğrenci deniz eğitimlerine katılabiliyor.

Türkiye Yelken ve Kürek Federasyonlarının yıllık takvimindeki yarışların tamamına iştirak eden DHO, bu sene 13 yat yarışına iştirak etti. Her birine en az dört yatla katılan öğrenciler, 7 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 dördüncülük kazandı.

Atatürk'ün yatı Savarona, Deniz Kuvvetleri için onarılıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önemli projelerinden biri, Atatürk'ün yatı Savarona'nın DHO öğrencilerinin seyirleri için kullanılması. 17 Ağustos'ta Deniz Kuvvetlerine alınan Savarona'nın 19 Eylül'de Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda havuz onarımına başlandı.

Yatın yeniden hizmete alınması kapsamında planlanan bakım-tutum faaliyetlerinin 2024 yazında tamamlanması planlanıyor.

Deniz Harp Okulu mensuplarının en büyük hayali, Atatürk'ün manevi mirası olan gemide bir an önce açık deniz eğitimlerini icra etmek.