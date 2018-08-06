İyi Parti'de 3 kurucu üye istifa etti, partiden açıklama geldi

MHP'den istifa ederek, İyi Parti’nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan İyi Parti Kurucu Üyeleri Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Halaçoğlu, istifalarıyla ilgili hazırlanan ortak metni bir otelde kamuoyuyla paylaştı.

Halkın isteği doğrultusunda kurdukları İYİ Parti'nin büyük bir umut olduğunu belirten Halaçoğlu, ancak oluşturulan parti yönetiminin büyük hatalar yaptığını söyledi.

"Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik tuz, biber ekti"

Halaçoğlu, yeni kurulmuş il, ilçe teşkilat ve başkanlarının milletvekilliğine başvurusunun kabul edilmesinin, parti içinde ikiliklere neden olduğunu belirtti.

"Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz, biber ekti. Büyükşehirlerde tanınmamış isimler yer alırken, küçük illerde illerin tasvip etmediği kişiler listelere kondu. Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Bu durum, büyük ağırlığı milliyetçi ülkücü olan seçmeni küstürdü. Son olarak ise hiç gereği yokken ittifaka girildi. Parti ittifak öncesinde zaten yüzde 21'in üzerindeydi. İttifakta CHP'nin yer alması AKP'den gelecek oyları engelledi. CHP seçmeninden gelecek oylar da CHP'ye döndü. Dolayısıyla partimiz 24 Haziran seçimlerinde kimsenin ummadığı bir sonuç elde etti. 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye yola çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgar alan Genel Başkan ancak yüzde 7,26 oy aldı, parti de yüzde 9,96 oy alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti."

"43 milletvekili çıkarmamızı yönetim başarı olarak nitelendirdi"

Seçimlerdeki amaçlarının Meral Akşener'i cumhurbaşkanı seçmek ve parlamenter rejime geri dönmek olduğuna değinen Halaçoğlu, "Ancak seçim sonucu 43 milletvekili çıkarmamızı yönetim başarı olarak nitelendirdi. MHP'de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimiz yönetimine de sıçramıştı." dedi.

"Sergilenen tavırlar değişimin olmayacağını göstermektedir"

Halaçoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İyi Parti’den istifa ediyoruz" dedi.

"Olumlu sonuca ulaşılamaz"

Halaçoğlu, yeni sistemde 301 milletvekiline sahip olunmadığı takdirde Meclisin bir etkisinin olmadığını savundu.

"Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme çalıştayında parti yönetimine karşı yapılan eleştiriler üzerine Genel Başkan önce istifa, sonra olağanüstü kurultay kararı aldı ve 'aday olmayacağını' açıkladı. Ancak partideki bazı kimseler, 'aday olmayacağını' açıklayan genel başkana rağmen 'delegeler tarafından tek aday gösterileceğini' açıkladılar. Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel Başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İyi Parti'de de sürmesi, partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır."

Böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Halaçoğlu, kendisiyle Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un, İyi Parti'den ve partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce de İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, Ruhat Mengi, çok sayıda il başkanı ile partili istifa etmişti.

İyi Parti’den istifa açıklaması

İyi Parti’nin 12 Ağustos’ta yapılacak olağanüstü kurultay öncesi görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini açıklayan Partinin kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu’nun istifalara üzerine İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray açıklama yaptı.

"Siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz"

Çıray’ın açıklaması şöyle: "Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İyi Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: AA, DHA