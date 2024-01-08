İyi Parti Genel İdare Kurulu toplandı

Toplantı saat 11.30'da İyi Parti Genel Merkezi ek binasında başladı.
Toplantının ana gündem maddesi yerel seçimler.
Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, aday tespit usulünü görüşüp belirleyecek.
Aday listelerinin teslimine ilişkin görevlendirmeleri karara bağlayacak.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hafta yapacağı il gezilerinin detayları görüşülecek.
GİK toplantısında, olası İstanbul ve Ankara adaylarının üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Toplantının ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.