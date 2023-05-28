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TRT Haber 28.05.2023 22:05

İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum

İyi Parti Genel Başkanı Akşener açıklamasında Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Milletin bize verdiği muhalefet görevini yürütmeyi sürdüreceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meral Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Her yaştan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum ama en çok gençlere ve kadınlara teşekkür ediyorum.

Aylardır seçimin gölgesinde kalan birçok sorunumuz var, bunların başında ekonomi geliyor. Şimdi bu sorunlara çözüm üretme zamanı. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki seçmen bizim için en halis ölçüttür.

Nitekim seçmenimiz söylemek istediğini söyledi. Milletimizin hiçbir mensubu umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini ve her şeye itiraz edebileceğini biliyorum. Bir şey hariç, hür iradeyle atılan oydur.

Millet iradesi başımızın tacıdır. Sözlerimizin arkasında hiçbir hırsın, şahsi istirasın bulunmasına müsaade etmedik bu nedenle zaman zaman ağır eleştirilere mağrur kaldık. Bundan sonra da milletimizin hiçbir korkunun esiri olmasına izin vermeyeceğiz.

Biz hala buradayız, meclisteyiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik diyorum. Seçim sonuçlarından çıkarması gereken dersler olduğunu da hatırlatmak isterim. Umarım Sayın Erdoğan'ın kazanma hırsı yeniden gözünü kör etmez. 

Bugün saat 22.30'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz, orada da bir değerlendirme yapacağız.


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