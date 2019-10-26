Meral Akşener, İyi Parti'nin ikinci kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda konuştu.

Akşener, iktidar ve muhalefetten katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bir siyasi partinin kuruluş gününde hem iktidar hem ana muhalefet hem diğer partilerin temsilcileri burada. Bu çok önemli bir resim. Bu resim Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim."

Milli meselelerde TBMM'de de bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Akşener şöyle konuştu:

"İş milli meselelere geldiğinde, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, Türkiye'nin birlikte hareket etmek zarureti doğduğunda işte bu beyaz örtülü masanın etrafında bir araya gelindiği gibi Meclis'te de milli meselelerde bir araya gelinir."

Kaynak: TRT Haber