Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçim için çalışmalar sürüyor.

İyi Parti Başkanlık Divanı, bugün seçim gündemiyle toplanacak.

İyi Parti'de belediye başkan adayları tek tek belirleniyor. Bu kapsamda Başkanlık Divanı'nda, belediye başkan aday adayı olmak için istifa eden teşkilat yöneticilerinin yerine gelecek isimlerin netleşmesi planlanıyor. Boşalan koltuklara yapılacak atamaların, karara bağlanması bekleniyor.

İttifaksız seçime tam destek veren yerel kadroyla ilerlenmesi amaçlanıyor

İyi Parti, il ve ilçe teşkilatlarını da ittifaksız yerel seçime hazırlıyor. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre; yerel seçime birçok il ve ilçede daha aktif bir kadroyla hazırlanılması amaçlanıyor.

İyi Parti, Genel İdare Kurulu'nun aldığı 'ittifaksız yerel seçim' kararına tam destek veren yerel kadrolarla yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Başkanlık Divanı'nda, İyi Parti'nin 21 Ekim'de yapılacak kuruluş yıldönümü etkinlikleriyle ilgili son hazırlıklar da masada olacak. Yurt içinde ve yurt dışındaki son gelişmeler ele alınacak.

Toplantının ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.