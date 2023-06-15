İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eyleme tepkiler art arda geldi

İsviçre'nin Zürih şehrinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemlerde bulunuldu.

Ankara, hemen harekete geçti. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsviçre Büyükelçisi'ne Ankara'nın duyduğu rahatsızlık iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak faillerin tespit edilmesi istendi.

"İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çirkin saldırıyı lanetledi. Yılmaz, "İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya açıklamasında, "Terör örgütü PKK yandaşlarının eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum" dedi.

İletişim Başkanlığı: Saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez

İletişim Başkanlığı açıklamasında da alçak eylem şiddetle kınandı. Saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği kaydedildi. Açıklamada, "İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ömer Çelik: Çirkin saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Çelik, "İsviçre makamlarının alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.