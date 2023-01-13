Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'teki terör propagandasıyla ilgili suç duyurusu
İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösterilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, dün Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Hüseyin Aydın, yapılan gösterilerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İsveç'in Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İsveç PKK/YPG
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