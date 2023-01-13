Türkiye’nin doğal gaz ithalatını yaklaşık yüzde 30 oranında düşürecek 710 milyar metreküplük keşifte gazı karaya çıkarmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem da karada devam ediyor.

Türkiye'nin enerji keşfi, enerji müjdesi enejideki bağımsızlığının önemli hamlesi Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaşması için çalışmalar hızlandırıldı.

Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi “ÇEPNİ” 2 bin 200 metre derinlikteki deniz tabanına yaklaşık 1 gün süren başarılı bir operasyonla yerleştirildi.https://t.co/5pvPsn4SaH pic.twitter.com/K7jRbfPtXk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2023

Sakarya Gaz Sahası'nda kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk ikinci gaz toplama ve dağıtım haznesi "çepni" 2200 metre derinlikteki deniz tabanına bir gün süren başarılı bir operasyonla yerleştirildi.

Keşfedilen gazın piyasa karşılığı 1 trilyon doları buluyor

Yapılan arama çalışmalarının ardından Karadeniz doğal gazının rezervi güncellenmişti. 540 milyar metreküpten 652 milyar metreküpe çıktı. 58 milyar metreküplük doğalgaz da Çaycuma 1 keşfedildi. Böylece toplam gaz miktarı ise 710 milyar metreküpe yükseldi.

Keşfedilen gazın uluslararası piyasadaki karşılığı ise 1 trilyon doları buluyor.