İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge, adliyeye sevk edildi.

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı belirlenen şüphelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talebinde bulunulmuştu.

Görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, 11 Ocak'ta Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ve olaya karıştıkları belirlenen 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılmış, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış ve 26'sı tutuklanmıştı.